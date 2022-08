Calciomercato Torino: atteso domani Schuurs per le visite mediche (Di lunedì 15 agosto 2022) Calciomercato Torino, Perr Schuurs è atteso domani in città per le visite mediche e la firma: accordo raggiunto con l’Ajax Altro affare in chiusura per il Torino. Perr Schuurs, secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, è atteso tra questa sera e domani in città per le visite mediche e la firma del contratto. L’accordo raggiunto da Torino e Ajax dovrebbe essere definito per una cifra pari a 9,5 milioni di euro più 3,5 di bonus, a cui si aggiunge il 15% della futura rivendita. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 15 agosto 2022), Perrin città per lee la firma: accordo raggiunto con l’Ajax Altro affare in chiusura per il. Perr, secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, ètra questa sera ein città per lee la firma del contratto. L’accordo raggiunto dae Ajax dovrebbe essere definito per una cifra pari a 9,5 milioni di euro più 3,5 di bonus, a cui si aggiunge il 15% della futura rivendita. L'articolo proviene da Calcio News 24.

