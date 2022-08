Calciomercato, il City investe nel Palermo: “Domani la firma” (Di lunedì 15 agosto 2022) Il Palermo è vicino al nuovo acquisto, investimento importante del City Football Group C’è stato un avvicendamento in panchina per il Palermo negli ultimi giorni. Eugenio Corini ha preso il posto di Silvio Baldini. Buono l’esordio del nuovo allenatore in Serie B con la vittoria contro il Perugia per 2-0, con il gol nel primo Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di lunedì 15 agosto 2022) Ilè vicino al nuovo acquisto, investimento importante delFootball Group C’è stato un avvicendamento in panchina per ilnegli ultimi giorni. Eugenio Corini ha preso il posto di Silvio Baldini. Buono l’esordio del nuovo allenatore in Serie B con la vittoria contro il Perugia per 2-0, con il gol nel primo Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

sportli26181512 : Mendy, inizia il processo per stupro. L'accusa: 'È un predatore sessuale, incapace di accettare un no': È iniziato… - TUTTOJUVE_COM : Renan Lodi, il City pronto all'offensiva - LCKekkoDL98 : RT @PagineRomaniste: #Mourinho: 'Se mi chiedete se mi piacerebbe cambiare attaccanti di questo livello con altri dello stesso livello...que… - PagineRomaniste : #Mourinho: 'Se mi chiedete se mi piacerebbe cambiare attaccanti di questo livello con altri dello stesso livello...… - sportli26181512 : Il Psg sfida il Barcellona per Bernardo Silva: Il Psg, come riporta Le10sport, è molto interessato a Bernardo Silva… -