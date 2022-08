CALCIO, DAZN: PIATTAFORMA IN TILT E PROBLEMI DI ACCESSO. OSCURATE LE PARTITE DI SERIE A (Di lunedì 15 agosto 2022) Per quest’anno, non cambiare, stessi PROBLEMI stessa PIATTAFORMA. In realtà la canzone diceva altro, ma il significato rimane quello. DAZN continua a registrare PROBLEMI nello streaming. La gente non ci sta e insorge. E’ il caso del giornalista Enrico Mentana che sul suo profilo Instagram ha scritto: “Dopo mezz’ora che guardo Lecce-Inter, DAZN mi oscura la partita e mi chiede di riabbonarmi, dopo aver regolarmente spillato i soldi ogni mese. DAZN cordialmente: impara a rispettare i clienti“. Ma Mentana è uno di una lista infinita. Ci sono anche molti utenti su Twitter, che in questa prima giornata di campionato hanno riscontrato PROBLEMI. La PIATTAFORMA, ad alcuni utenti, interrompeva il flusso video e compariva una scritta che recitava così: Siamo ... Leggi su bubinoblog (Di lunedì 15 agosto 2022) Per quest’anno, non cambiare, stessistessa. In realtà la canzone diceva altro, ma il significato rimane quello.continua a registrarenello streaming. La gente non ci sta e insorge. E’ il caso del giornalista Enrico Mentana che sul suo profilo Instagram ha scritto: “Dopo mezz’ora che guardo Lecce-Inter,mi oscura la partita e mi chiede di riabbonarmi, dopo aver regolarmente spillato i soldi ogni mese.cordialmente: impara a rispettare i clienti“. Ma Mentana è uno di una lista infinita. Ci sono anche molti utenti su Twitter, che in questa prima giornata di campionato hanno riscontrato. La, ad alcuni utenti, interrompeva il flusso video e compariva una scritta che recitava così: Siamo ...

officialmaz : Da oggi pomeriggio. Così. Ma è la pirateria che uccide il calcio. #DAZN #Daznout - sportface2016 : #DAZN non funziona, tifosi su tutte le furie: sui social spopola l'#Daznout - mauroberruto : In tutta #Italia ci sono gravi problemi di ricezione della trasmissioni di @DAZN_IT. Il @pdnetwork ha inoltrato una… - MinasTi88440003 : RT @pisto_gol: Chi ha spinto per i diritti del calcio a @DAZN_IT aveva un progetto per indebolire ulteriormente la @SerieA ? Chi ne avrebb… - NapoletanoFier1 : RT @officialmaz: Da oggi pomeriggio. Così. Ma è la pirateria che uccide il calcio. #DAZN #Daznout -