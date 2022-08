Buttafuoco | basta lagne sulla Meloni | la gente è stufa di antifascismo La campagna di Letta ha il marchio Netflix

Leggi su secoloditalia

(Di lunedì 15 agosto 2022) Pietrangelocommenta con il solito humour siciliano le ultime giravolte di questa estivaelettorale. Cominciando dalla coppia Renzi-Calenda, che così definisce in una intervista a La Verità: «Mi ricordano Carlo Campanini e Walter Chiari, la mitica coppia del “vieni avanti cretino”, nella gag in cui il secondo ruba costantemente la scena al primo».Quanto a Berlusconi, secondosi sta divertendo moltissimo. «Sono assolutamente convinto – dice – che viva questo appuntamento come un divertimento. La sua qualità prima è di vendere. Da lui bisogna aspettarsi di tutto. Non è credibile quando fa quelle interviste che gli scrivono, quei discorsi che gli preparano Quando esce al naturale è straordinario. Il migliore di tutti».Il pedigree della– aggiunge – «è collocato nel solco della ...