Bundesliga, giornata 2: Bayer ancora ko, pari Lipsia

Al termine della giornata 2 di Bundesliga solo Bayern Monaco e Borussia Dortmund sono a punteggio pieno. Prime vittorie per Hoffenheim e Augsburg, mentre il Lipsia pareggia nuovamente. A secco di punti Bayer Leverkusen e Bochum.

Bundesliga, giornata 2: Bayern-Wolfsburg 2-0, Friburgo-Dortmund 1-3, Leverkusen-Augsburg 1-2, Hoffenheim-Bochum 3-2

Secondo successo del Bayern Monaco che all'esordio stagionale in casa batte 2-0 il Wolfsburg. Apre le marcature Musiala al 33' con un destro chirurgico dal limite dell'area, al 43' raddoppia Müller con una deviazione fortuita sul tiro di Kimmich. Grande rimonta del Borussia Dortmund che si impone per 1-3 a Friburgo segnando tre reti in undici minuti. Grifone in vantaggio al 36' con il colpo di ...

