Bremer | ecco la soluzione per aiutare il brasiliano | pronta una rivoluzione

Leggi su juvedipendenza

(Di lunedì 15 agosto 2022) L’arrivo dipotrebbe portare un cambiamento sostanziale alla Juventus; andiamo a vedere di cosa si tratta. In questa sessione di mercato la Juventus ha avuto una vera e propriadal punto di vista difensivo; Allegri, infatti, ha perso contemporaneamente Chiellini e de Ligt. Un doppio addio pesante considerando l’importanza del centrale azzurro e la crescita dell’olandese che sembrava ormai pronto a diventare il nuovo leader della retroguardia bianconera. Per sopperire a questa doppia assenza, i bianconeri hanno acquistatosoffiandolo all’Inter in un vero e proprio testa a testa di mercato; possibile una vera e propriaper far rendere al meglio il. LaPresseContro l’Atletico Madrid, ultima amichevole del precampionato bianconero, è arrivata una sconfitta ...