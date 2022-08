Boxe: Oleksandr Usyk e Anthony Joshua, quant’è cambiato dalla prima sfida (Di lunedì 15 agosto 2022) Il secondo confronto tra Oleksandr Usyk e Anthony Joshua ha dei crismi di differenza immensi rispetto al primo. Sono cambiate tante condizioni, la situazione dei due è differente e anche il mondo del pugilato è diventato diverso da quello che era nel finale di 2021. A Londra c’erano 62.000 persone pronte a sostenere AJ, che si sono ritrovate a dover guardare un gatto ucraino portar via tutte le cinture mondiali al loro beniamino. Una vittoria, quella, giunta non per un qualche dettaglio passibile di controversia, ma in maniera netta, incontrovertibile, anche se al termine di una lotta furibonda. Diversi furono i capovolgimenti di fronte all’interno di stessi round: nel terzo, per esempio, con un sinistro di Usyk cui rispose un destro altrettanto violento di Joshua. Ed ancora col destro ... Leggi su oasport (Di lunedì 15 agosto 2022) Il secondo confronto traha dei crismi di differenza immensi rispetto al primo. Sono cambiate tante condizioni, la situazione dei due è differente e anche il mondo del pugilato è diventato diverso da quello che era nel finale di 2021. A Londra c’erano 62.000 persone pronte a sostenere AJ, che si sono ritrovate a dover guardare un gatto ucraino portar via tutte le cinture mondiali al loro beniamino. Una vittoria, quella, giunta non per un qualche dettaglio passibile di controversia, ma in maniera netta, incontrovertibile, anche se al termine di una lotta furibonda. Diversi furono i capovolgimenti di fronte all’interno di stessi round: nel terzo, per esempio, con un sinistro dicui rispose un destro altrettanto violento di. Ed ancora col destro ...

