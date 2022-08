Bonus da 1000 euro: come e quando fare domanda (Di lunedì 15 agosto 2022) Vi è la possibilità di richiedere un nuovo Bonus pari a 1.000 euro. Sono stati stanziati 5 milioni di euro per l’anno 2022. Non si tratta però di un’agevolazione dedicata a tutti i lavoratori. Chi lo può richiedere? Soltanto i lavoratori fragili, con determinate caratteristiche dato che secondo alcuni il decreto Aiuti bis ha ignorato le richieste provenienti da molte parti in merito al lavoro da casa, ossia smart working. Bonus da 1000 euro, come e quando fare domanda(www.inps.it) Quello che è accaduto è che non sono state inserite le precedenti misure straordinarie di tutela alla salute per coloro che si trovano particolarmente esposti al rischio di contagio Covid. Entriamo nello specifico e ... Leggi su formatonews (Di lunedì 15 agosto 2022) Vi è la possibilità di richiedere un nuovopari a 1.000. Sono stati stanziati 5 milioni diper l’anno 2022. Non si tratta però di un’agevolazione dedicata a tutti i lavoratori. Chi lo può richiedere? Soltanto i lavoratori fragili, con determinate caratteristiche dato che secondo alcuni il decreto Aiuti bis ha ignorato le richieste provenienti da molte parti in merito al lavoro da casa, ossia smart working.da(www.inps.it) Quello che è accaduto è che non sono state inserite le precedenti misure straordinarie di tutela alla salute per coloro che si trovano particolarmente esposti al rischio di contagio Covid. Entriamo nello specifico e ...

