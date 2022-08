fabius10scudi : Gettateli nella vasca degli squali. - rep_genova : Blitz attivisti del clima all'Acquario di Genova: mani incollate alle vasche dei delfini [aggiornamento delle 16:29] - rep_genova : Blitz attivisti del clima all'Acquario di Genova: mani incollate alle vasche dei delfini [aggiornamento delle 16:26] - rep_genova : Blitz attivisti del clima all'Acquario di Genova: mani incollate alle vasche dei delfini [aggiornamento delle 16:20] - genovatoday : Blitz di 'Ultima generazione' all'Acquario di Genova: mani incollate alle vasche dei delfini -

di Ultima Generazione, movimento non violento di disobbedienza civile che si batte per dire no ... Glihanno fatto irruzione e hanno scritto sulle vasche dei delfini alcuni slogan tra cui ...Genova .ambientalista questa mattina all'ora di pranzo all'acquario di Genova affollato di turisti per il Ferragosto.Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Gentile utente ti informiamo che gli articoli 4 e 6 delle “Condizioni di Utilizzo dei Servizi offerti tramite registrazione ai Lettori” relativi, in particolare, all’accesso ai contenuti e alle notizi ...