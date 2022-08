Berlusconi: “L’unica anomalia democratica in Italia sono gli undici anni del Pd al governo” (Di lunedì 15 agosto 2022) In Italia esiste un’anomalia democratica, undici anni consecutivi di governo del Pd senza che abbia mai vinto le elezioni. Lo ricorda in un’intervista Libero, Silvio Berlusconi, «l’ultimo presidente del Consiglio di un governo scaturito da una scelta degli elettori». «Il centrodestra esiste nel cuore degli Italiani – ricorda il Cavaliere nella lunga intervista al direttore Pietro Senaldi – prima che negli accordi fra i partiti. La sinistra è divisa su tutto, il Partito democratico, che parla ogni giorno di atlantismo, non ha esitato ad allearsi con la sinistra di Fratoianni, che ha appena votato contro l’allargamento della Nato alla Finlandia e alla Svezia». Sul rapporto con Giorgia Meloni, ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 15 agosto 2022) Inesiste un’consecutivi didel Pd senza che abbia mai vinto le elezioni. Lo ricorda in un’intervista Libero, Silvio, «l’ultimo presidente del Consiglio di unscaturito da una scelta degli elettori». «Il centrodestra esiste nel cuore deglini – ricorda il Cavaliere nella lunga intervista al direttore Pietro Senaldi – prima che negli accordi fra i partiti. La sinistra è divisa su tutto, il Partito democratico, che parla ogni giorno di atlantismo, non ha esitato ad allearsi con la sinistra di Fratoi, che ha appena votato contro l’allargamento della Nato alla Finlandia e alla Svezia». Sul rapporto con Giorgia Meloni, ...

