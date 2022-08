Belotti alla Roma | la proposta di Mourinho | secco no da Allegri

asromaliveit1 : ?? Prossime 48 ore decisive per #Belotti alla #Roma. Si cerca l'intesa col #Bologna per #Shomurodov. Il 'Gallo' aspe… - napolista : Caro Tiago Pinto e cari Friedkin, Felix e Shoumurodov nelle prossime due settimane desidererei ricevere Belotti, un… - ZonaBianconeri : RT @La_Magggica: Ragazzi serve assolutamente #Belotti , si è visto ieri sera in #SalernitanaRoma che dopo la cessione di #Zaniolo alla #juv… - La_Magggica : Ragazzi serve assolutamente #Belotti , si è visto ieri sera in #SalernitanaRoma che dopo la cessione di #Zaniolo al… - cenciokcab : comunque oggi hai fatto 3 ottimi cambi e ne hai altri a disposizione (celik, zalewski, bove e belotti se viene) qui… -

Roma, i tifosi e Mourinho aspettano. Roma, il tridente dei sogni. La Roma non va in ...fine, lo Special One utilizza solo tre cambi, andando a sostituire proprio i tre attaccanti. Al loro ...... rinviando tuttochiusura della sessione attuale. La prima battuta è, però, dedicata a Paulo Dybala , titolare all'esordio in campiontanon la maglia dell'undici capitolino:e Zaniolo :La Roma vuole stringere i tempi per tesserare il 'Gallo' Belotti: Mourinho deve però prima liberarsi di Eldor Shomurodov ...Questione Belotti, come scrive Tuttosport oggi in edicola la questione intorno all'attaccante in chiave Roma non è ancora chiusa: la situazione.