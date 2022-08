“Bella quasi come la mamma”. La figlia dell’attrice è cresciuta. E tutti parlano di lei (Di lunedì 15 agosto 2022) figlia d’arte, è modella ed influencer, e dai suoi genitori ha preso tutta la disinvoltura e la scioltezza, molto utile per aprirsi verso il grande pubblico. Il suo nome è Ava Phillippe ed i suoi genitori sono il premio Oscar Reese Witherspoon e l’attore e regista Ryan Phillippe. Inizialmente sulle orme dei genitori, la sua carriera è tutta in fase di divenire. Anche se di corsi di recitazione ne ha seguiti a decine, sembra però che la sua strada sia piuttosto fatta di pittura e scultura. Ma cosa sappiamo della sua vita privata? Con una madre e un padre immersi nel mondo del cinema, negli anni li ha seguiti ovunque. Fino a stabilirsi a Los Angeles dopo la loro separazione. E questo ha permesso ad Ava Phillippe di crearsi una cultura tutta sua. Dopo aver seguito vari corsi di recitazione, aveva però capito che quello che preferiva erano l’arte e la storia dell’arte, ... Leggi su tuttivip (Di lunedì 15 agosto 2022)d’arte, è modella ed influencer, e dai suoi genitori ha preso tutta la disinvoltura e la scioltezza, molto utile per aprirsi verso il grande pubblico. Il suo nome è Ava Phillippe ed i suoi genitori sono il premio Oscar Reese Witherspoon e l’attore e regista Ryan Phillippe. Inizialmente sulle orme dei genitori, la sua carriera è tutta in fase di divenire. Anche se di corsi di recitazione ne ha seguiti a decine, sembra però che la sua strada sia piuttosto fatta di pittura e scultura. Ma cosa sappiamo della sua vita privata? Con una madre e un padre immersi nel mondo del cinema, negli anni li ha seguiti ovunque. Fino a stabilirsi a Los Angeles dopo la loro separazione. E questo ha permesso ad Ava Phillippe di crearsi una cultura tutta sua. Dopo aver seguito vari corsi di recitazione, aveva però capito che quello che preferiva erano l’arte e la storia dell’arte, ...

