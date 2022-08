Bayern Monaco, Müller insegna a Mané come giocare a carte | VIDEO (Di lunedì 15 agosto 2022) Thomas Müller, attaccante del Bayern Monaco, insegna a Sadio Mané, suo nuovo compagno di reparto, come giocare a carte nel VIDEO promozionale per la presentazione della divisa dei bavaresi in Champions. Il senegalese e Benjamin Pavard affascinati Leggi su pianetamilan (Di lunedì 15 agosto 2022) Thomas, attaccante dela Sadio, suo nuovo compagno di reparto,nelpromozionale per la presentazione della divisa dei bavaresi in Champions. Il senegalese e Benjamin Pavard affascinati

OptaPaolo : 4 - Carlo #Ancelotti è diventato l'allenatore che ha vinto più volte la Supercoppa Europea (due con il Milan e due… - triolo_daniele : RT @PianetaMilan: .@FCBayern, @esmuellert_ insegna a @SMane_Officiel come giocare a carte | #VIDEO - #FCB #FCBayern #BayernMünchen #BayernM… - PianetaMilan : .@FCBayern, @esmuellert_ insegna a @SMane_Officiel come giocare a carte | #VIDEO - #FCB #FCBayern #BayernMünchen… - ForteTano : @LeonettiFrank buongiorno Franco, curiosità, #deLigt sono tre panchine consecutive al Bayern Monaco,a fatto un affa… - susydigennaro : RT @napolimagazine: MERCATO - Bayern Monaco, si lavora per l'erede di Lewandowski: Havertz nel mirino -