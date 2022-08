Bassetti: basta attacchi, non mi candido. L'annuncio sui social, ecco cosa farà (Di lunedì 15 agosto 2022) Matteo Bassetti non si candiderà alle prossime elezioni politiche del 25 settembre e, ribadisce in una serie di dichiarazioni il direttore della clinica di Malattie infettive dell'ospedale San Martino di Genova, continuerà a "lavorare come medico, come ricercatore e come divulgatore". Bassetti nelle scorse settimane aveva detto che era disponibile a ricoprire la carica di ministro della Salute nel governo che nascerà dopo il voto, e si parlato della sua possibile candidatura nell'ambito del centrodestra. "Dopo le illazioni, le falsità e gli attacchi personali, ricevuti negli ultimi giorni su un mio futuro politico, desidero chiarire che non ho mai richiesto o espresso volontà a nessuno di essere candidato alle prossime elezioni politiche per alcun partito. Di tutto questo, e di molte altre cose inerenti l'argomento, di cui ... Leggi su iltempo (Di lunedì 15 agosto 2022) Matteonon si candiderà alle prossime elezioni politiche del 25 settembre e, ribadisce in una serie di dichiarazioni il direttore della clinica di Malattie infettive dell'ospedale San Martino di Genova, continuerà a "lavorare come medico, come ricercatore e come divulgatore".nelle scorse settimane aveva detto che era disponibile a ricoprire la carica di ministro della Salute nel governo che nascerà dopo il voto, e si parlato della sua possibile candidatura nell'ambito del centrodestra. "Dopo le illazioni, le falsità e glipersonali, ricevuti negli ultimi giorni su un mio futuro politico, desidero chiarire che non ho mai richiesto o espresso volontà a nessuno di essere candidato alle prossime elezioni politiche per alcun partito. Di tutto questo, e di molte altre cose inerenti l'argomento, di cui ...

