Basket | l’Italia affronta la Francia in amichevole a Montpellier | gli Azzurri vogliono provare a ‘vendicare’ la sconfitta all’overtime di venerdì sera

Leggi su oasport

(Di lunedì 15 agosto 2022) Ritorna in campo l’Italin. I ragazzi del CT Gianmarco Pozzecco, infatti, volano aper sfidare lanella sfida di ‘ritorno’ (palla a due che verrà alzata domanialle ore 20:30), cercando di vendicare ladell’andata per 77-78 dopo 45’ di battaglia in una Unipol Arena quasi esaurita (seimila spettatori). Glisono comunque usciti a testa alta dal confrontocontro i transalpini vice-campioni olimpici in carica che hanno dovuto faticare più del dovuto per espugnare l’impianto bolognese (così come era capitato nei quarti di finale a Tokyo, con il punteggio in perfetta parità a pochi minuti dalla sirena finale). Pozzecco ha applaudito i suoi per tutta la partita, apprezzando la tenacia e ...