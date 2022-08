Attentato a Rushdie, Blinken accusa l'Iran: "Ha incitato a violenza" (Di lunedì 15 agosto 2022) In una nota ufficiale il segretario di Stato ha anche attaccato i media Iraniane per aver esultato dopo l'Attentato allo scrittore Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 15 agosto 2022) In una nota ufficiale il segretario di Stato ha anche attaccato i mediaiane per aver esultato dopo l'allo scrittore

Agenzia_Ansa : 'Non ti preoccupare, sei la prossima': è il messaggio indirizzato via Twitter alla scrittrice J.K. Rowling, che, do… - NicolettaCalle1 : RT @Agenzia_Ansa: 'Non ti preoccupare, sei la prossima': è il messaggio indirizzato via Twitter alla scrittrice J.K. Rowling, che, dopo l'a… - DomenicoMazzil5 : RT @Agenzia_Ansa: 'Non ti preoccupare, sei la prossima': è il messaggio indirizzato via Twitter alla scrittrice J.K. Rowling, che, dopo l'a… - BrecciaMartino : Salman Rushdie, spunta un altro video dell'attentato a New York - StellaSirio60 : RT @Agenzia_Ansa: 'Non ti preoccupare, sei la prossima': è il messaggio indirizzato via Twitter alla scrittrice J.K. Rowling, che, dopo l'a… -