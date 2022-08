Atletica | Nick Ponzio | “Vicino al grande lancio | ho fatto esperienza | continuo in Diamond League”

Hartmann_TWT : RT @ailgamar: Ho un nuovo idolo dell'atletica leggera. Si chiama Nick Ponzio ed è un lanciatore del peso. Americano naturalizzato italiano.… - AMedaglini : RT @ailgamar: Ho un nuovo idolo dell'atletica leggera. Si chiama Nick Ponzio ed è un lanciatore del peso. Americano naturalizzato italiano.… - ailgamar : Ho un nuovo idolo dell'atletica leggera. Si chiama Nick Ponzio ed è un lanciatore del peso. Americano naturalizzato… - TheMadHatter23 : @Nick_cannonier Essendo a conoscenza del ritardo di condizione, del fatto che in 30 minuti da esordiente ha fatto 2… - infoitsport : Atletica, Nick Ponzio in finale agli Europei: 'Ho lanciato con facilità, punto a una medaglia' -

Le buone notizie agli Europei2022 arrivano poi dal getto del peso:Ponzio e Leonardo Fabbri si sono qualificati per la finale con le misure di 20.44 e 20.30 (rispettivamente), sono ...QUALIFICAZIONI GETTO DEL PESO (MASCHILE) -Ponzio e Leonardo Fabbri si qualificano alla finale con il settimo e il decimo posto. L'italo - americano non strabilia e si ferma a 20.44 metri, il ...Questo pomeriggio, all’Olympiastadion di Monaco di Baviera, è andata in scena la prima sessione pomeridiana degli Europei di atletica 2022. I primi verdetti di giornata sono stati quelli delle batteri ...È in corso la sessione serale degli Europei di Monaco di Baviera, prima giornata. Il momento clou è la finale del getto del peso con Nick Ponzio e Leonardo Fabbri in programma alle 20.58. Batterie per ...