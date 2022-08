Atletica | Nick Ponzio 4° a 28 centimetri dal podio | la medaglia era possibile agli Europei | vince Mihaljevic Fabbri 7°

(Di lunedì 15 agosto 2022)ha stretto un matrimonio temporaneo con la fettuccia dei 21 metri2022, non riuscendo mai a discostarsene nel corso della finale di getto del peso. L’italo-americano, nono ai recenti Mondiali di Eugene, si è fermato a 20.98 metri e si è così dovuto accontentare della quarta posizione, ad appena 28di distanza da unache sembrava essere assolutamente alla sua portata (vanta un personale di 21.83 siglato a inizio stagione). La sua serie sulla pedana di Monaco è stata emblematica: 20.55, 20.96, 20.78, 20.55, 20.98, 20.66. Sempre in quella zona, senza riuscire a firmare l’acuto di lusso che gli avrebbe permesso di fare festa. Al paisà è mancato quel guizzo necessario per consacrarsi, rammaricandosi sempre al termine di ogni ...

