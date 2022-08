Atletica: Europei, polacca Lisowska oro nella maratona e quinta l'azzurra Epis (Di lunedì 15 agosto 2022) Monaco, 15 ago. - (Adnkronos) - Quinto posto per Giovanna Epis nella maratona degli Europei di Monaco di Baviera. L'azzurra chiude con il tempo di 2h29:06, nella gara vinta dalla polacca Aleksandra Lisowska (2h28:36), al termine di una prova coraggiosa, in cui la maratoneta italiana era rimasta fino a tre chilometri dal traguardo nel gruppo delle cinque migliori, prima di staccarsi negli ultimi tremila metri. Argento alla croata Matea Parlov (2h28:42), bronzo all'olandese Nienke Brinkman (2h28:52), di un soffio sulla tedesca Miriam Dattke (2h28:52). Quarantaduesimo posto per l'altra azzurra in azione, l'oro di Barcellona 2010 Anna Incerti (2h44:11). nella gara maschile il migliore degli azzurri è Daniele Meucci, ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 15 agosto 2022) Monaco, 15 ago. - (Adnkronos) - Quinto posto per Giovannadeglidi Monaco di Baviera. L'chiude con il tempo di 2h29:06,gara vinta dallaAleksandra(2h28:36), al termine di una prova coraggiosa, in cui la maratoneta italiana era rimasta fino a tre chilometri dal traguardo nel gruppo delle cinque migliori, prima di staccarsi negli ultimi tremila metri. Argento alla croata Matea Parlov (2h28:42), bronzo all'olandese Nienke Brinkman (2h28:52), di un soffio sulla tedesca Miriam Dattke (2h28:52). Quarantaduesimo posto per l'altrain azione, l'oro di Barcellona 2010 Anna Incerti (2h44:11).gara maschile il migliore degli azzurri è Daniele Meucci, ...

voceditalia : #Italia | Atletica, Europei: aspettando Jacobs, l’Italia torna a sognare. - ParliamoDiNews : Atletica, Europei Monaco 2022: Dosso in semifinale nei 100 metri donne, ok Ponzio, Fabbri e Bruni #CORONAVIRUS… - Gazzetta_it : Gli ori di maratona a Germania e Polonia, Epis quinta. Stasera Ponzio e Fabbri nella finale del peso #munich2022 - FidalMilano : #atletica Buon #Ferragosto e non dimenticatevi di guardare i Campionati Europei di Monaco ???? #fidalmilano… - sportface2016 : #Atletica, Europei #Munich2022: #Dosso in semifinale nei 100 metri, bene #Ponzio e #Fabbri nel getto del peso e… -