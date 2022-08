Atletica, Europei Monaco 2022: tutti i risultati di lunedì 15 agosto (Di lunedì 15 agosto 2022) Si alza il sipario sugli Europei di Atletica leggera 2022, in programma a Monaco: ecco i risultati di oggi, lunedì 15 agosto. Prima giornata di gare in pista e in pedana, ma anche in strada con le due maratone che assegneranno le prime medaglie. Di seguito, i risultati di oggi con tutte le medaglie e i piazzamenti degli italiani. IL CALENDARIO COMPLETO: DATE, ORARI E TV GLI ITALIANI IN GARA, GIORNO PER GIORNO IL MEDAGLIERE AGGIORNATO risultati lunedì 15 agosto 10.00 Getto del peso uomini – Qualificazioni 10.05 Decathlon, 100 metri (uomini) 10.25 Salto con l’asta donne – Qualificazioni 10.30 Maratona donne 10.40 100 metri uomini – Batterie 10.50 Decathlon, salto in lungo (uomini) 11.05 100 metri donne ... Leggi su sportface (Di lunedì 15 agosto 2022) Si alza il sipario suglidileggera, in programma a: ecco idi oggi,15. Prima giornata di gare in pista e in pedana, ma anche in strada con le due maratone che assegneranno le prime medaglie. Di seguito, idi oggi con tutte le medaglie e i piazzamenti degli italiani. IL CALENDARIO COMPLETO: DATE, ORARI E TV GLI ITALIANI IN GARA, GIORNO PER GIORNO IL MEDAGLIERE AGGIORNATO1510.00 Getto del peso uomini – Qualificazioni 10.05 Decathlon, 100 metri (uomini) 10.25 Salto con l’asta donne – Qualificazioni 10.30 Maratona donne 10.40 100 metri uomini – Batterie 10.50 Decathlon, salto in lungo (uomini) 11.05 100 metri donne ...

sportface2016 : Atletica, Europei #Munich2022: programma e come vedere in diretta la prima giornata - Nuotomania : DA OASPORT - #ArrampicataSportiva #Atletica #Ciclismo #Nuoto Europei 2022, borsino 15 agosto: le speranze di medagl… - Nuotomania : DA OASPORT - #ArrampicataSportiva #Atletica #BeachVolley #Ciclismo Calendario Europei 2022 oggi: orari tutti gli sp… - zazoomblog : LIVE Atletica Europei 2022 in DIRETTA: subito la maratona con Meucci Ponzio ci prova nel peso. Batterie dei 100 met… - MiChiamoGiuli4 : Mioddio ma domani iniziano anche le gare di atletica che dura la vita da madre di così tanti campioni, ma chi cavol… -