Atletica, Europei Monaco 2022: risultati e classifica maratona, oro Lisowska e Giovanna Epis quinta (Di lunedì 15 agosto 2022) Aleksandra Lisowska vince la maratona femminile agli Europei di Atletica leggera 2022, in programma a Monaco di Baviera. La polacca è strepitosa nell’allungare nel finale, facendo il vuoto e andando a conquistare una splendida medaglia d’oro, la prima di questa edizione dei campionati Europei. Gioia incontenibile per lei, 2.28.36 il tempo conclusivo. Al secondo posto la croata Matea Parlov che si prende l’argento, l’olandese Nienke Brinkman è bronzo. Con un buon 2.29.06 la nostra Giovanna Epis è quinta, peccato perché fino agli ultimi km sembrava in lotta per il podio, poi il crollo nel finale. Una gara assolutamente equilibrata a incerta fino alla fine, con un gruppetto di venti atlete che riesce a prendere margine. ... Leggi su sportface (Di lunedì 15 agosto 2022) Aleksandravince lafemminile aglidileggera, in programma adi Baviera. La polacca è strepitosa nell’allungare nel finale, facendo il vuoto e andando a conquistare una splendida medaglia d’oro, la prima di questa edizione dei campionati. Gioia incontenibile per lei, 2.28.36 il tempo conclusivo. Al secondo posto la croata Matea Parlov che si prende l’argento, l’olandese Nienke Brinkman è bronzo. Con un buon 2.29.06 la nostra, peccato perché fino agli ultimi km sembrava in lotta per il podio, poi il crollo nel finale. Una gara assolutamente equilibrata a incerta fino alla fine, con un gruppetto di venti atlete che riesce a prendere margine. ...

