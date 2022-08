Atletica, Europei Monaco 2022, Jacobs suona la carica: “Pronto per i Campionati Europei” (Di lunedì 15 agosto 2022) Marcell Jacobs è Pronto, e lancia la sfida per gli Europei di Monaco 2022. L’azzurro, campione olimpico sui 100 metri e della 4×100 di Tokyo 2020, sui social, ha suonato la carica. “Pronto per i Campionati Europei” le sue parole, accompagnate da alcuni video dei suoi allenamenti. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 15 agosto 2022) Marcell, e lancia la sfida per glidi. L’azzurro, campione olimpico sui 100 metri e della 4×100 di Tokyo 2020, sui social, hato la. “per i” le sue parole, accompagnate da alcuni video dei suoi allenamenti. SportFace.

infoitsport : Atletica, Europei Monaco 2022: Dosso in semifinale nei 100 metri donne, ok Ponzio, Fabbri e Bruni - infoitsport : Atletica, Nick Ponzio in finale agli Europei: 'Ho lanciato con facilità, punto a una medaglia' - infoitsport : Atletica: Europei, finale per Ponzio, Fabbri e Bruni - infoitsport : Europei di Monaco, si inizia con l’atletica: gli azzurri in allenamento, c’è anche Jacobs - zazoomblog : Atletica la semifinale di Marcell Jacobs agli Europei: avversari corsia e orario di partenza - #Atletica… -