Atletica: Europei, finale per Ponzio, Fabbri e Bruni (Di lunedì 15 agosto 2022) Monaco, 15 ago. - (Adnkronos) - Buona mattinata per gli azzurri all'Olympiastadion, nella prima sessione di gare dei Campionati Europei di Monaco di Baviera. Tre qualificazioni alle finali, grazie ai pesisti Nicholas Ponzio (20,44) e Leonardo Fabbri (20,27), entrambi di nuovo in pedana stasera alle 20:58, e alla saltatrice con l'asta Roberta Bruni (4,50), promossa alla finale in programma mercoledì sera (ore 20). Avanzano anche le velociste dei 100 metri Zaynab Dosso (11.38) e Irene Siragusa (11.57), ammesse alle semifinali di domani sera (eliminata Gloria Hooper, 11.64). Out anche l'altra astista Elisa Molinarolo (4,25) e il terzo pesista azzurro, Sebastiano Bianchetti (19,37). Ottima partenza nel decathlon per Dario Dester, 10.81 nei 100 metri, 7,46 nel lungo, e 14,56 nel peso (primato personale ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 15 agosto 2022) Monaco, 15 ago. - (Adnkronos) - Buona mattinata per gli azzurri all'Olympiastadion, nella prima sessione di gare dei Campionatidi Monaco di Baviera. Tre qualificazioni alle finali, grazie ai pesisti Nicholas(20,44) e Leonardo(20,27), entrambi di nuovo in pedana stasera alle 20:58, e alla saltatrice con l'asta Roberta(4,50), promossa allain programma mercoledì sera (ore 20). Avanzano anche le velociste dei 100 metri Zaynab Dosso (11.38) e Irene Siragusa (11.57), ammesse alle semifinali di domani sera (eliminata Gloria Hooper, 11.64). Out anche l'altra astista Elisa Molinarolo (4,25) e il terzo pesista azzurro, Sebastiano Bianchetti (19,37). Ottima partenza nel decathlon per Dario Dester, 10.81 nei 100 metri, 7,46 nel lungo, e 14,56 nel peso (primato personale ...

voceditalia : #Italia | Atletica, Europei: aspettando Jacobs, l’Italia torna a sognare. - ParliamoDiNews : Atletica, Europei Monaco 2022: Dosso in semifinale nei 100 metri donne, ok Ponzio, Fabbri e Bruni #CORONAVIRUS… - Gazzetta_it : Gli ori di maratona a Germania e Polonia, Epis quinta. Stasera Ponzio e Fabbri nella finale del peso #munich2022 - FidalMilano : #atletica Buon #Ferragosto e non dimenticatevi di guardare i Campionati Europei di Monaco ???? #fidalmilano… - sportface2016 : #Atletica, Europei #Munich2022: #Dosso in semifinale nei 100 metri, bene #Ponzio e #Fabbri nel getto del peso e… -