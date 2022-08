Atletica | Dario Dester sogna magie agli Europei | 2° nel Decathlon dopo la prima giornata! La medaglia è possibile?

Leggi su oasport

(Di lunedì 15 agosto 2022)continua a farere nel2022. L’azzurro sta lottando come un leone a Monaco e occupa il secondo posto al termine dellagiornata.le prime cinque prove, il 22enne lombardo è in piena lotta per le mede e non smette di stupire in grande: battare per il podio non è im, anche se la seconda giornata non sarà così semplice per il nostro portacolori.ha un vantaggio di 49 punti sul suo personale al termine dellagiornata.aver corso i 100 metri in 10.81 e aver saltato un ottimo 7.46 metri, il primo squillo è arrivato all’indigesto getto del peso ...