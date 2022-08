Atletica, chi sono gli avversari di Marcell Jacobs agli Europei? Pericoli da Gran Bretagna e Francia (Di lunedì 15 agosto 2022) Martedì 16 agosto, il giorno più atteso per l’Italia agli Europei di Atletica in corso a Monaco di Baviera (Germania). Il campione olimpico Marcell Jacobs si cimenterà nei 100 metri per regalare al Bel Paese una nuova magia nella gara regina dello sport. Le incognite sono legate alla condizione fisica dell’azzurro: avrà ritrovato una condizione accettabile dopo la lunga serie di infortuni muscolari che lo hanno tormentato dalla fine di maggio in avanti? In questo senso sprizza ottimismo l’allenatore Paolo Camossi: “Ha ritrovato il sorriso, le ombre sono ormai alle spalle“. Anche il direttore tecnico della Nazionale, Antonio La Torre, si è lasciato andare ad un commento pieno di speranza: “E’ un Marcell diverso rispetto ad Eugene. Qui ad esempio l’ho ... Leggi su oasport (Di lunedì 15 agosto 2022) Martedì 16 agosto, il giorno più atteso per l’Italiadiin corso a Monaco di Baviera (Germania). Il campione olimpicosi cimenterà nei 100 metri per regalare al Bel Paese una nuova magia nella gara regina dello sport. Le incognitelegate alla condizione fisica dell’azzurro: avrà ritrovato una condizione accettabile dopo la lunga serie di infortuni muscolari che lo hanno tormentato dalla fine di maggio in avanti? In questo senso sprizza ottimismo l’allenatore Paolo Camossi: “Ha ritrovato il sorriso, le ombreormai alle spalle“. Anche il direttore tecnico della Nazionale, Antonio La Torre, si è lasciato andare ad un commento pieno di speranza: “E’ undiverso rispetto ad Eugene. Qui ad esempio l’ho ...

i_rottweiler : @RaiSport Vedere gli europei di atletica leggera senza il commento di F Bragagna è una delusione assoluta.Chi ha pr… - i_rottweiler : #RaiSport Vedere i campionati europei di atletica leggera senza il commento e,la competenza di Franco Bragagna è un… - MiChiamoGiuli4 : Mioddio ma domani iniziano anche le gare di atletica che dura la vita da madre di così tanti campioni, ma chi cavol… - evivanco7 : RT @SimoneCristao: Spiace per chi non ha colto, benchè fosse il garbage time di #MilanUdinese, i bagliori di cambio di ritmo, verticalità,… - LucaDColella : RT @SimoneCristao: Spiace per chi non ha colto, benchè fosse il garbage time di #MilanUdinese, i bagliori di cambio di ritmo, verticalità,… -