Atletica, Andrea Dallavalle: “Vento strano, nella rincorsa era contrario poi è arrivata una folata a favore” (Di lunedì 15 agosto 2022) Tris azzurro nelle qualificazioni del salto triplo maschile, andate in scena nella sessione serale della prima giornata degli Europei 2022 di Atletica leggera: nella finale a dodici di mercoledì sera ci saranno Emmanuel Ihemeje (17.20), Andrea Dallavalle (16.83), e Tobia Bocchi (16.55). Questo il racconto fatto al sito federale da Andrea Dallavalle: “Vento strano, all’inizio della rincorsa era contrario, poi è arrivata una folata a favore, mi sono sentito un po’ sotto, ho dovuto tagliare molto, ho staccato fuori pedana, ho saltato male, ma è uscita comunque una misura che poteva bastare per la finale. Poi non ho voluto rischiare perché c’era tanto ... Leggi su oasport (Di lunedì 15 agosto 2022) Tris azzurro nelle qualificazioni del salto triplo maschile, andate in scenasessione serale della prima giornata degli Europei 2022 dileggera:finale a dodici di mercoledì sera ci saranno Emmanuel Ihemeje (17.20),(16.83), e Tobia Bocchi (16.55). Questo il racconto fatto al sito federale da: “, all’inizio dellaera, poi èuna, mi sono sentito un po’ sotto, ho dovuto tagliare molto, ho staccato fuori pedana, ho saltato male, ma è uscita comunque una misura che poteva bastare per la finale. Poi non ho voluto rischiare perché c’era tanto ...

