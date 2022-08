Athletic Bilbao vs Mallorca – pronostico e possibili formazioni (Di lunedì 15 agosto 2022) Athletic Bilbao e Maiorca iniziano la loro campagna della Liga 2022-23 con un incontro al San Mames lunedì 15 agosto. I padroni di casa cercano di migliorare l’ottavo posto della scorsa stagione, mentre il Mallorca è felice di trascorrere un altro anno nella massima serie dopo aver sfiorato la retrocessione. Il calcio di inizio di Athletic Bilbao vs Mallorca è previsto alle 17:30 Anteprima della partita Athletic Bilbao vs Mallorca: a che punto sono le due squadre Athletic Bilbao Dopo l’ottavo posto nella Liga, l’Athletic avrebbe probabilmente mantenuto Marcelino Garcia Toral in panchina se non avesse deciso di lasciare il suo ruolo. Tuttavia, la risposta a questa delusione è ... Leggi su sport.periodicodaily (Di lunedì 15 agosto 2022)e Maiorca iniziano la loro campagna della Liga 2022-23 con un incontro al San Mames lunedì 15 agosto. I padroni di casa cercano di migliorare l’ottavo posto della scorsa stagione, mentre ilè felice di trascorrere un altro anno nella massima serie dopo aver sfiorato la retrocessione. Il calcio di inizio divsè previsto alle 17:30 Anteprima della partitavs: a che punto sono le due squadreDopo l’ottavo posto nella Liga, l’avrebbe probabilmente mantenuto Marcelino Garcia Toral in panchina se non avesse deciso di lasciare il suo ruolo. Tuttavia, la risposta a questa delusione è ...

SimoneFalc01 : Dato che l’Amorebieta è retrocesso in Primera División RFEF (ex Segunda División B, la Serie C pe’ capisse) ho volu… - infobetting : Athletic Bilbao-Maiorca (Liga, lunedì H 17.30): formazioni, quote, pronostici. I baschi vogliono partire forte… - sportli26181512 : Fiorentina-Inter, duello per un terzino: Secondo Defensa Central, Fioentina e Inter si contendono, assieme ad Athle… - KJVchaitanya : @MTVIndia A1. Lionel Messi A2. Athletic Bilbao A3. Paco Gento #LaLigaSantander #LaLigaFam @MTVIndia - ParliamoDiNews : Athletic Bilbao, c`è l`accordo per un grande ritorno | Mercato | -