Atalanta, blitz per Soppy dell’Udinese: trattativa avanzata (Di lunedì 15 agosto 2022) Un colpo di scena, come spesso accade nelle ultime settimane di calciomercato. Perché l’Atalanta, dopo le richieste di Gasperini, sta provando a chiudere diverse operazioni per rinforzare la rosa nerazzurra. Per questo, nelle ultime ore, la dirigenza della Dea ha deciso di dare uno scossone alle trattative in entrata, con un vero e proprio blitz che potrebbe regalare al tecnico un rinforzo importantissimo. Si tratta di Brandon Soppy dell’Udinese, una delle rivelazioni dell’ultimo campionato che, come Molina e Udogie, adesso sembra destinato a lasciare il Friuli per trasferirsi alla corte di Gasp. La trattativa non è ancora chiusa ma sembra comunque ben avviata verso la fumata bianca. La situazione ANSA/ETTORE GRIFFONI Brandon Soppy durante Udinese-Torino, Dacia Arena di Udine, ... Leggi su open.online (Di lunedì 15 agosto 2022) Un colpo di scena, come spesso accade nelle ultime settimane di calciomercato. Perché l’, dopo le richieste di Gasperini, sta provando a chiudere diverse operazioni per rinforzare la rosa nerazzurra. Per questo, nelle ultime ore, la dirigenza della Dea ha deciso di dare uno scossone alle trattative in entrata, con un vero e proprioche potrebbe regalare al tecnico un rinforzo importantissimo. Si tratta di Brandon, una delle rivelazioni dell’ultimo campionato che, come Molina e Udogie, adesso sembra destinato a lasciare il Friuli per trasferirsi alla corte di Gasp. Lanon è ancora chiusa ma sembra comunque ben avviata verso la fumata bianca. La situazione ANSA/ETTORE GRIFFONI Brandondurante Udinese-Torino, Dacia Arena di Udine, ...

