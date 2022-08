Assunzione di Maria al cielo, un segno di speranza per il nostro tempo (Di lunedì 15 agosto 2022) L’Assunzione di Maria al cielo è fra le più antiche feste Mariane. Fu papa Pio XII il 1° novembre del 1950, Anno Santo, a proclamare solennemente per la Chiesa cattolica come dogma di fede l’Assunzione della Vergine Maria. Questa festa ci presenta Maria, preservata immune da ogni colpa originale, che finito il corso della sua vita, fu assunta, cioè accolta, alla celeste gloria in anima e corpo ed esaltata quale Regina dell’Universo. L’Assunzione di Maria è, quindi, un’anticipazione della resurrezione della carne, che per tutta l’umanità avverrà soltanto alla fine dei tempi, con il Giudizio Universale. È una solennità che, corrispondendo al dies natalis degli altri santi: questa solennità ci ricorda e conferma che Maria ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 15 agosto 2022) L’dialè fra le più antiche festene. Fu papa Pio XII il 1° novembre del 1950, Anno Santo, a proclamare solennemente per la Chiesa cattolica come dogma di fede l’della Vergine. Questa festa ci presenta, preservata immune da ogni colpa originale, che finito il corso della sua vita, fu assunta, cioè accolta, alla celeste gloria in anima e corpo ed esaltata quale Regina dell’Universo. L’diè, quindi, un’anticipazione della resurrezione della carne, che per tutta l’umanità avverrà soltanto alla fine dei tempi, con il Giudizio Universale. È una solennità che, corrispondendo al dies natalis degli altri santi: questa solennità ci ricorda e conferma che...

