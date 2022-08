Ascolti tv 14 agosto 2022 | La dama velata vince il Prime Time

(Di lunedì 15 agosto 2022)tv: Lasu Rai 1 la più vista, poi Canale 5 Lasu Rai1la gara degliTv di ieri sera con il 16,2% e 1,88 milioni di contatti. Domenica scorsa la fiction con Miriam Leone aveva fatto il 15,72% e 2,053 milioni. Seconda piazza per Fiore del deserto che su Canale5 ha registrato l’11% di share media con 1,295 milioni di telespettatori. Settimana scorsa su Canale 5, Contra – La parte avversa aveva raccolto il 9,23% e 1,159 milioni. Terza piazza per Rai2 con NCIS: Los Angeles che ha raggiunto il 6,8% di share e 846 mila spettatori. La settimana scorsa la serie Tv su Rai2 era stata vista da 947 mila persone, il 7,05% di share.tv altre reti Questa domenica Terminator Genisys è stato visto da 657 mila ...

Ascolti del 14 agosto 2022 in prima serata su Rai1 la fiction La Dama Velata in replica è stata seguita da una media di 1.878.000 spettatori pari al 16,2% di share. Su Canale 5 il film Fiore del Deserto: 1.295.000 spettatori (share 11%). Rai2 N.C.I.S.: Los Angeles: 846.000 spettatori