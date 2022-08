ASCOLTI TV 14 AGOSTO 2022: LA DAMA VELATA (16,2%), FIORE DEL DESERTO (11%), NCIS (6,8%), EXPLOIT IGT IN REPLICA (4,4%), TORNANO LA DOMENICA SPORTIVA (7,6%) E PRESSING (6,1%) (Di lunedì 15 agosto 2022) ASCOLTI TV 14 AGOSTO 2022 · DOMENICA · Cumulati giornalieri per gruppo 24 – 2538 39.11 PT – 4524 36.71 24 – 2082 32.07 PT – 4241 34.41 Linea Blu – 373 13.10Tg1 – 750 18.90Weekly: Il Meglio – 874 18.82Azzurro: Storie di Mare – 906 18.11A Sua Immagine – 1176 18.87Santa Messa – 1308 23.07Angelus – 1654 22.79Linea Verde Estate: Il Meglio – 2197 22.10Tg1 – 3222 28.70Gran Premio – 1135 12.19I Migliori dei Migliori Anni – 1102 13.20I Migliori dei Migliori Anni – v. nettoReazione a Catena – 1957 21.33Reazione a Catena – 2830 26.72Tg1 – 3026 25.65TecheTecheTè – 2565 20.69La DAMA VELATA – 1995 16.23 + 1742 16.08 628 10.38 + 560 10.13 93 8.94 + 73 7.69 1628 19.70 + 1422 19.79Speciale Tg1 + RaiNews – 608 9.18 + 235 5.98 Fascia 7-9 – 733 20.34Tg5 – 1009 23.77Giffoni Film ... Leggi su bubinoblog (Di lunedì 15 agosto 2022)TV 14· Cumulati giornalieri per gruppo 24 – 2538 39.11 PT – 4524 36.71 24 – 2082 32.07 PT – 4241 34.41 Linea Blu – 373 13.10Tg1 – 750 18.90Weekly: Il Meglio – 874 18.82Azzurro: Storie di Mare – 906 18.11A Sua Immagine – 1176 18.87Santa Messa – 1308 23.07Angelus – 1654 22.79Linea Verde Estate: Il Meglio – 2197 22.10Tg1 – 3222 28.70Gran Premio – 1135 12.19I Migliori dei Migliori Anni – 1102 13.20I Migliori dei Migliori Anni – v. nettoReazione a Catena – 1957 21.33Reazione a Catena – 2830 26.72Tg1 – 3026 25.65TecheTecheTè – 2565 20.69La– 1995 16.23 + 1742 16.08 628 10.38 + 560 10.13 93 8.94 + 73 7.69 1628 19.70 + 1422 19.79Speciale Tg1 + RaiNews – 608 9.18 + 235 5.98 Fascia 7-9 – 733 20.34Tg5 – 1009 23.77Giffoni Film ...

