ASCOLTI TV 14 AGOSTO 2022 | LA DAMA VELATA 16 | 2% | FIORE DEL DESERTO 11% | NCIS 6 | 8% | EXPLOIT IGT IN REPLICA 4 | 4% | TORNANO LA DOMENICA SPORTIVA 7 | 6% E PRESSING 6 | 1%

fabiofabbretti : La serata di Ferragosto va al film di Rai 1 #Immenhof che supera i 2 milioni (18%) e fa più del doppio della replic… - Mattiabuonocore : Ascolti TV | Lunedì 15 Agosto 2022. Il film di Rai1 (18%) doppia D’Iva (9.1%) - tvblogit : Ascolti tv lunedì 15 agosto 2022 - ParliamoDiNews : Ascolti Tv in Europa, giovedì 11 agosto 2022 - - SpazioWrestling : AEW: Molto buoni gli ascolti dell'ultima puntata di Rampage (12 agosto) #Rampage #AEW -

...alla realizzazione di due servizi televisivi che andranno in onda sabato 20 e sabato 27, all'... Due servizi di grande efficacia promozionale, in una fascia oraria e in un segmento dialto,...... ha raggiunto più di 10milioni di. Irama/ "Non sono un chiacchierone né uno show man, ... quello del 13al Red Valley Festival , a Olbia, nel momento in cui infiamma la platea, di più di ...Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...Ascolti Tv lunedì 15 agosto 2022. Torna come di consueto anche oggi, giorno di Ferragosto, l’appuntamento per conoscere quali sono stati i programmi più visti del palinsesto televisivo della prima ser ...