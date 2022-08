Arrampicata sportiva, Europei 2022: la Spagna svetta nella qualificazione dello speed, Italia presente nella fase finale con quattro atleti (Di lunedì 15 agosto 2022) L’Italia accede alla fase finale della disciplina dello speed agli Europei 2022 di Arrampicata sportiva di Monaco di Baviera. La parete tedesca sorride agli azzurri che si contenderanno nel pomeriggio le medaglie, una situazione condivisa al maschile ed al femminile. Gian Luca Zozza (5.887, 6° posto), Alessandro Boulos (5.890, 7° posto), Matteo Zurloni (6.049, 11ma posizione) ed Alessandro Cingari (6.199, 14ma posizione) sono stati abili a staccare un pass per il turno conclusivo della manifestazione tedesca che per ora premia la Spagna con Erik Paublo Noya Cardona. Il 28enne iberico ha saputo fermare il cronometro in 5.647 precedendo gli ucraini Danyil Boldyrev (5.682) e Yaroslav Tkach (5.697). Quarta piazza ... Leggi su oasport (Di lunedì 15 agosto 2022) L’accede alladella disciplinaaglididi Monaco di Baviera. La parete tedesca sorride agli azzurri che si contenderanno nel pomeriggio le medaglie, una situazione condivisa al maschile ed al femminile. Gian Luca Zozza (5.887, 6° posto), Alessandro Boulos (5.890, 7° posto), Matteo Zurloni (6.049, 11ma posizione) ed Alessandro Cingari (6.199, 14ma posizione) sono stati abili a staccare un pass per il turno conclusivo della manifestazione tedesca che per ora premia lacon Erik Paublo Noya Cardona. Il 28enne iberico ha saputo fermare il cronometro in 5.647 precedendo gli ucraini Danyil Boldyrev (5.682) e Yaroslav Tkach (5.697). Quarta piazza ...

