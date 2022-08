Arrampicata sportiva, Europei 2022: la Polonia domina la qualificazione, quattro italiane saranno presenti nella fase finale (Di lunedì 15 agosto 2022) L’Italia non ha avuto problemi ad accedere alla fase finale dello Speed agli Europei 2022, manifestazione che si sta svolgendo in quel di Monaco di Baviera (Germania). La Polonia,invece, ha dominato la qualificazione, Aleksandra Miroslaw è stata la migliore con il tempo di 6.692. La 28enne nativa di Lublin ha tenuto testa alle connazionali Aleksandra Kalucka (6.994), Natalia Kalucka (7.321), Anna Brozek (7.602 ) e Patrycja Chudziak ( 7.639), presenti nell’ordine dalla seconda alla quinta piazza nella graduatoria finale. Al sesto posto spicca l’Italia con Beatrice Anna Colli (7.814), mentre in ottava posizione si è collocata Sofia Bellesini che nel primo dei due tentativi a disposizione ha stabilito il crono di 8.103. ... Leggi su oasport (Di lunedì 15 agosto 2022) L’Italia non ha avuto problemi ad accedere alladello Speed agli, manifestazione che si sta svolgendo in quel di Monaco di Baviera (Germania). La,invece, hato la, Aleksandra Miroslaw è stata la migliore con il tempo di 6.692. La 28enne nativa di Lublin ha tenuto testa alle connazionali Aleksandra Kalucka (6.994), Natalia Kalucka (7.321), Anna Brozek (7.602 ) e Patrycja Chudziak ( 7.639),nell’ordine dalla seconda alla quinta piazzagraduatoria. Al sesto posto spicca l’Italia con Beatrice Anna Colli (7.814), mentre in ottava posizione si è collocata Sofia Bellesini che nel primo dei due tentativi a disposizione ha stabilito il crono di 8.103. ...

