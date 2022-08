Anzio. Non ha mai preso la patente, ma guida ubriaco: fermato (Di lunedì 15 agosto 2022) guidava tranquillamente la sua auto pur non avendo mai conseguito l’esame per ottenere la patente. Eppure già in passato M.Z. cittadino georgiano di 31 anni, residente ad Anzio, era stato fermato e denunciato per guida senza autorizzazione. Ma nella notte appena trascorsa, durante un servizio straordinario di controllo, i Carabinieri della Compagnia di Anzio, guidati dal Capitano Giulio Pisani, lo hanno colto nuovamente sul fatto. ubriaco e senza patente Il giovane è stato fermato e, verificati i documenti, i militari si sono resi conto che il ragazzo non aveva mai ottenuto il permesso di guida. Non solo. Vedendo il suo stato, hanno fatto il controllo con l’etilometro, scoprendo che i valori erano ben ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 15 agosto 2022)va tranquillamente la sua auto pur non avendo mai conseguito l’esame per ottenere la. Eppure già in passato M.Z. cittadino georgiano di 31 anni, residente ad, era statoe denunciato persenza autorizzazione. Ma nella notte appena trascorsa, durante un servizio straordinario di controllo, i Carabinieri della Compagnia diti dal Capitano Giulio Pisani, lo hanno colto nuovamente sul fatto.e senzaIl giovane è statoe, verificati i documenti, i militari si sono resi conto che il ragazzo non aveva mai ottenuto il permesso di. Non solo. Vedendo il suo stato, hanno fatto il controllo con l’etilometro, scoprendo che i valori erano ben ...

