Anziana di 90 anni dimessa dall' ospedale | il video del ritorno dal marito commuove il web

LindaCausin : titolo - blusewillis1 : RT @donTonio66: #GinaLollobrigida, 95 anni, con tutte le difficoltà di un persona anziana, candidata al #Senato. Questo sì che è rispetto… - marinellapastor : RT @donTonio66: #GinaLollobrigida, 95 anni, con tutte le difficoltà di un persona anziana, candidata al #Senato. Questo sì che è rispetto… - Fedenaoki : RT @donTonio66: #GinaLollobrigida, 95 anni, con tutte le difficoltà di un persona anziana, candidata al #Senato. Questo sì che è rispetto… - FraPao95 : RT @donTonio66: #GinaLollobrigida, 95 anni, con tutte le difficoltà di un persona anziana, candidata al #Senato. Questo sì che è rispetto… -

Giornale di Brescia

Lei ha 89, lui 90. L', ricoverata in ospedale per una settimana, era stata dimessa e aveva così potuto fare ritorno a casa, dal marito. A documentare il commovente incontro tra i coniugi ...Non ce l'ha fatta l'rimasta gravemente ustionata pochi giorni fa ad Ari da un ritorno di fiamma, mentre bruciava nel camino alcune stoppie. Maria Costantini, 88, è deceduta al centro grandi ustionati dell'... Bice, la più anziana del Bresciano se ne è andata a 108 anni Una donna anziana, di quasi 90 anni, dimessa dall'ospedale dopo essere stata ricoverata, torna a casa e riabbraccia il marito con cui ha vissuto un'intera vita. Un incontro ...Parliamo di un attore famosissimo e la sua ragazza, che sembra essere attratta da uomini ricchi e più grandi di lei. Lui ha 82 anni e lei 28.