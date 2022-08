Anton Giulio Grande: “Al via il film sulla vita di Gianni Versace” (Di lunedì 15 agosto 2022) Parte dalla Calabria film Commission la volontà di realizzare un film che renderà omaggio alla vita e al genio di Gianni Versace. Ad annunciarlo è lo stilista Anton Giulio Grande. Conosciuto come designer, Grande da aprile è stato nominato dal Presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto Commissario Straordinario di Calabria film Commission. Prima dell’imminente uscita del bando a sostegno delle opere cinematografiche più meritevoli, una speciale commissione con la supervisione di Santo Versace, avrà il compito di vagliare l’ambizioso progetto. Anton Giulio Grande promuove il film su Gianni ... Leggi su velvetmag (Di lunedì 15 agosto 2022) Parte dalla CalabriaCommission la volontà di realizzare unche renderà omaggio allae al genio di. Ad annunciarlo è lo stilista. Conosciuto come designer,da aprile è stato nominato dal Presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto Commissario Straordinario di CalabriaCommission. Prima dell’imminente uscita del bando a sostegno delle opere cinematografiche più meritevoli, una speciale commissione con la supervisione di Santo, avrà il compito di vagliare l’ambizioso progetto.promuove ilsu...

PrimaPaginaNews : RT @PrimaPaginaNews: Anton Giulio Grande “Su Gianni Versace un film che faccia il giro del mondo”. - PrimaPaginaNews : Anton Giulio Grande “Su Gianni Versace un film che faccia il giro del mondo”. - PrimaPaginaNews : RT @PrimaPaginaNews: Anton Giulio Grande “Su Gianni Versace un film che faccia il giro del mondo”. - PrimaPaginaNews : Anton Giulio Grande “Su Gianni Versace un film che faccia il giro del mondo”. - ilfoglio_it : Come rileggere il cinema on the road con il direttore creativo di Margiela, John Galliano. Che forse alla moda ha p… -