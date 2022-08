Andando per chiese rupestri attorno a Monopoli, refrigerio sotterraneo per la pelle e lo spirito (Di lunedì 15 agosto 2022) Ma lascia stare, ma chi te lo fa fare. Mezzo Jutland scende alla stazione di Monopoli senza passare dal via, trolley in transumanza verso il porto antico, canicola allo zenit: la città bianca esplode di luce e spera nelle probabilità più che negli imprevisti. Anche la donzella pavonina, che solo due estati fa guizzava sgargiante a pelo d’onda, ha scelto lidi più freschi e ora manca allo snorkeling urbano. Per evadere nel tempo e nello spazio, all’infopoint nella sala dei Pescatori ogni giovedì attendono Cosimo Lamanna, insegnante di filosofia ed erudito di storie locali, anima del Centro Turistico Giovanile Egnatia, e Rocco Veronico, ingegnere civile prestato con entusiasmo alla promozione del territorio: sono le guide alla visita delle chiese rupestri medievali che costellano l’agro Monopolitano. Dove i muri a secco ... Leggi su ilfoglio (Di lunedì 15 agosto 2022) Ma lascia stare, ma chi te lo fa fare. Mezzo Jutland scende alla stazione disenza passare dal via, trolley in transumanza verso il porto antico, canicola allo zenit: la città bianca esplode di luce e spera nelle probabilità più che negli imprevisti. Anche la donzella pavonina, che solo due estati fa guizzava sgargiante a pelo d’onda, ha scelto lidi più freschi e ora manca allo snorkeling urbano. Per evadere nel tempo e nello spazio, all’infopoint nella sala dei Pescatori ogni giovedì attendono Cosimo Lamanna, insegnante di filosofia ed erudito di storie locali, anima del Centro Turistico Giovanile Egnatia, e Rocco Veronico, ingegnere civile prestato con entusiasmo alla promozione del territorio: sono le guide alla visita dellemedievali che costellano l’agrotano. Dove i muri a secco ...

