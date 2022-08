Anche a Ferragosto Sgarbi riesce a fare polemica (mascherata) sulla Svizzera | VIDEO (Di lunedì 15 agosto 2022) Anche a Ferragosto, Vittorio Sgarbi non riesce a non pensare ai poliziotti svizzeri. Dopo la discussa vicenda del lampeggiante, oggi il critico d’arte è tornato a far parlare di sé a causa di un tweet che è un neAnche troppo velato riferimento a quanto avvenuto qualche giorno fa al confine. Ha scritto: “Buon Ferragosto (Anche ai poliziotti svizzeri)”. Allegato a queste parole, un eloquente VIDEO di una scena tratta dal film “Il Sorpasso” di Dino Risi, dove si vedono i protagonisti (non proprio automobilisti modello) sfrecciare in auto e salutare con il clacson gli altri automobilisti, augurando loro “Buon Ferragosto”. Buon Ferragosto (Anche ai poliziotti svizzeri). @stampaSgarbi ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 15 agosto 2022), Vittorionona non pensare ai poliziotti svizzeri. Dopo la discussa vicenda del lampeggiante, oggi il critico d’arte è tornato a far parlare di sé a causa di un tweet che è un netroppo velato riferimento a quanto avvenuto qualche giorno fa al confine. Ha scritto: “Buonai poliziotti svizzeri)”. Allegato a queste parole, un eloquentedi una scena tratta dal film “Il Sorpasso” di Dino Risi, dove si vedono i protagonisti (non proprio automobilisti modello) sfrecciare in auto e salutare con il clacson gli altri automobilisti, augurando loro “Buon”. Buonai poliziotti svizzeri). @stampa...

