"Ammazza che bocce": fisico mozzafiato a 58 anni, la riconoscete? | Gyarda (Di lunedì 15 agosto 2022) “Ammazza che bocce! La riconoscete dal generoso décolleté? A 58 anni ha un fisico mozzafiato”. Così Dagospia rilanciato uno degli scatti più recenti di Sabrina Ferilli. Ritratta in barca, e con un libro in grembo, a nessuno è sfuggita la bellezza che ancora contraddistingue la famosa attrice. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sabrina Ferilli (@sabrina.ferilli.ufficiale) “Da bambina ero una Maradona ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 15 agosto 2022) “che! Ladal generoso décolleté? A 58ha un”. Così Dagospia rilanciato uno degli scatti più recenti di Sabrina Ferilli. Ritratta in barca, e con un libro in grembo, a nessuno è sfuggita la bellezza che ancora contraddistingue la famosa attrice. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sabrina Ferilli (@sabrina.ferilli.ufficiale) “Da bambina ero una Maradona ...

rubio_chef : I nazisti???? bombardano e come sempre mentono, riuscendo a inventarsi un razzo della fantomatica “jihad islamica” ch… - rriccardobx : RT @loriwastaken: Ammazza sta curva che è tornata a cantare come si fa sentire oh ahahahahahahaahab - tragicom24 : RT @loriwastaken: Ammazza sta curva che è tornata a cantare come si fa sentire oh ahahahahahahaahab - loriwastaken : Ammazza sta curva che è tornata a cantare come si fa sentire oh ahahahahahahaahab - 70_bs : @Aelois_ Ammazza che cattiveria ???? -