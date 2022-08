Amber Heard assume nuovi avvocati per l'appello al verdetto del processo contro Johnny Depp (Di lunedì 15 agosto 2022) Amber Heard ha licenziato alcuni dei suoi vecchi avvocati e ne ha assunti altri al fine di prepararsi a fare appello al verdetto del processo contro Johnny Depp. Amber Heard ha deciso di rimpiazzare la maggior parte del suo team legale dopo aver perso il processo contro Johnny Depp: l'attrice ha assunto nuovi avvocati e ne ha licenziati degli altri mentre si prepara a fare appello al verdetto del caso di diffamazione multimilionario. La mossa dell'attrice di Aquaman non è del tutto inaspettata: molti avevano predetto che Amber avrebbe licenziato il suo ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 15 agosto 2022)ha licenziato alcuni dei suoi vecchie ne ha assunti altri al fine di prepararsi a farealdelha deciso di rimpiazzare la maggior parte del suo team legale dopo aver perso il: l'attrice ha assuntoe ne ha licenziati degli altri mentre si prepara a farealdel caso di diffamazione multimilionario. La mossa dell'attrice di Aquaman non è del tutto inaspettata: molti avevano predetto cheavrebbe licenziato il suo ...

tangerinanews : Johnny Depp vai comandar nova cinebiografia sobre o artista italiano Amedeo Modigliani (1884-1920) - MCatzola : RT @hvrricaxe: ma perche amber heard è in tendenza? ha fatto altro ? - hvrricaxe : ma perche amber heard è in tendenza? ha fatto altro ? - amiciweb : RT @ciakmag: Continua il periodo positivo per #JohnnyDepp dopo la fine del processo con Amber Heard. Oltre a #JeanneDuBarry, adesso un nuov… - drakenswaifu : Non so se mi fanno più paura i fan omofobi di Jojo o le pseudo femministe che difendono ancora Amber Heard -