“Alle spalle di Putin…” | clamoroso | sta per finire la guerra?

(Di lunedì 15 agosto 2022) L'élite russa inizia a essere in preda al panico. Il peso delle sanzioni sta diventando sempre più difficile da reggere, anche perché lain Ucraina - entrata nel suo settimo mese - è in una fase di stallo: le truppe russe sono impantanate nel Sud e nell'Est del Paese, con timori sempre più crescenti per la situazione della centrale nucleare di Zaporizhzhia, la più grande d'Europa. Le forze di Mosca sono state accusate di averla trasformata in una base militare, aumentando il rischio di un disastro. La novità è però un'altra:spdi Vladimir Putin sarebbero iniziate le manovre per giungere a un negoziato di pace. Si ritiene che un documento sia stato fatto circolare tra le agenzie di intelligence occidentali: secondo il Mirror “un rappresentante della cerchia ristretta di Putin ha inviato un segnale sul desiderio ...

' L'Ucraina crede che alti funzionari del Cremlino stiano tentando di contattare le agenzie di intelligence occidentali,di Putin, ha detto a The Mirror una fonte diplomatica di Kiev ' .