"Alla faccia di chi ci vuole male". E Salvini svela questo sondaggio | Guarda (Di lunedì 15 agosto 2022) Anche nel giorno di Ferragosto Matteo Salvini resta vigile sul lavoro e butta un occhio ai sondaggi. L'ultimo realizzato dall'Istituto Demopolis, diretto da Pietro Vento, è particolarmente favorevole Alla Lega, che nelle ultime due settimane ha guadagnato un punto tondo tondo ed è risalita al 15,2%. D'altronde Salvini sta spingendo in campagna elettorale, con l'iniziativa "Credo" che è stata trend topic per ore dopo il lancio. "Viva la grande famiglia della Lega - ha commentato il segretario - che cresce, che riconosce e che sorride, Alla faccia di chi ci vuole male. Io ci credo". A poco più di 40 giorni dalle elezioni del 25 settembre, è sempre Giorgia Meloni a guidare le intenzioni di voto: Fratelli d'Italia è attualmente primo partito nel ...

