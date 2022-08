Al voto, la carica dei 101. Pd, battaglia fino all’ultimo tra le correnti per i seggi (Di lunedì 15 agosto 2022) Depositati i 101 simboli. Così i paracadutati agitano il Partito democratico. Oggi è la dead line, le liste dei candidati dem dovrebbero essere votate - salvo rinvii - dalla Direzione. Letta capolista nel proporzionale Leggi su lastampa (Di lunedì 15 agosto 2022) Depositati i 101 simboli. Così i paracadutati agitano il Partito democratico. Oggi è la dead line, le liste dei candidati dem dovrebbero essere votate - salvo rinvii - dalla Direzione. Letta capolista nel proporzionale

Riccardofuffol2 : @pdnetwork @DAZN_IT @AGCOMunica @SerieA La campagna elettorale è l'insieme delle attività di propaganda politica sv… - medicojunghiano : RT @GiovaValentini: La carica dei 101: con tanti simboli di partito presentati per le prossime pensioni, pensate che la partecipazione al v… - GiovaValentini : La carica dei 101: con tanti simboli di partito presentati per le prossime pensioni, pensate che la partecipazione… - LUIGIVACCARO5 : - ClaudeTadolti : @Palazzo_Chigi Peccato che non sia più il presidente del Consiglio in carica avendo dato le DIMISSIONI. È solo li P… -