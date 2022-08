Africa | la Shoah dell’era contemporanea

(Di lunedì 15 agosto 2022) Padre Alex Zanotelli* rivolge un appello ai giornalisti italiani affinché siano divulgate alcune notizie. Il Blog di Giò, sempre vicino alle esigenze degli ultimi, risponde all’appello e chiede ai lettori di darne la massima diffusione. «Rompiamo il silenzio sull’. Non vi chiedo atti eroici, ma solo di tentare di far passare ogni giorno qualche notizia per Il Blog di Giò.

Il Sole 24 ORE

I ricordi di Uri sullae su Israele hanno insegnato loro la nostra storia. Uri è morto, ma i ... non riesce a sentirsi a proprio agio né in, né esibito in un baraccone, né sotto i ...... yiddish e rivisitazioni di melodie composte durante la. A Cerreto di Spoleto il 28 luglio si ... America, Medio Oriente e. Il mese si concluderà con l'evento Melodia Divigna che si terrà ... Nazismo e Shoah: 80 anni fa si tenne la Conferenza di Wannsee Riproponiamo questo appello del 2017, purtroppo ancora drammaticamente attuale. Scusatemi se mi rivolgo a voi in questa torrida estate, ma è la crescente ...Condividete e fate in modo che gli italiani sappiano cosa sta veramente vivendo gran parte della popolazione africana. Appello di padre Alex Zanotelli pubblicato su Focus on Africa : «Rompiamo il sile ...