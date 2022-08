Afghanistan | un anno di Talebani – Recluse | picchiate e costrette a lasciare scuola e lavoro | i racconti delle donne nel nuovo Emirato

_Nico_Piro_ : Pane Lavoro Libertà Un anno dopo tornano in piazza le donne di Kabul ma i talebani le fermano, nel peggiore dei m… - Agenzia_Ansa : L'Afghanistan è tornato nel baratro dell'oscurantismo: un anno dopo la conquista di Kabul, il 15 agosto 2021, i tal… - mannocchia : Afghanistan, un anno dopo Per @LaStampa di oggi Afghanistan un anno dopo - Gcabocla1 : RT @fattoquotidiano: Afghanistan, un anno di Talebani – Recluse, picchiate e costrette a lasciare scuola e lavoro: i racconti delle donne n… - COOPapERino21 : RT @valigiablu: Un anno dopo la presa dei talebani, l’Afghanistan continua la sua discesa verso l'inferno | @schiavulli -

I Talebani hanno promesso di rispettare i diritti acquisiti dalle donne dopo il rovesciamento dell'Emirato islamico nel 2001. A distanza di un anno, è ormai chiaro che tutti questi impegni ...Da quando hanno preso il potere in Afghanistan un anno fa, i talebani hanno lanciato un attacco a tutto tondo contro i diritti umani, perseguitando le minoranze, stroncando violentemente le proteste p ...