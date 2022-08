Accoltella il marito per difendersi, in carcere l’ex sarta 84enne di Sofia Loren: ‘Presa di notte senza nemmeno il tempo di vestirmi’ (Di lunedì 15 agosto 2022) Arrestata lo scorso 9 agosto per aver Accoltellato il marito a seguito di una lite familiare, la storia della signora Loretta è stata resa nota sui social da Gabriella Stramaccioni, garante dei detenuti del Comune di Roma. La signora ha 84 anni e di professione faceva la sarta. Durante la sua carriera ha cucito abiti anche per Sofia Loren e Marcello Mastroianni. Leggi anche: Roma, prima la lite poi l’Accoltellamento: denunciato un 57enne, sequestrati coltelli, sciabole e un arco Il racconto della signora Un racconto concitato quello della signora: ‘Mi hanno presa di notte non mi hanno dato nemmeno il tempo di vestirmi e mi hanno portato in carcere, in camicia da notte e senza ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 15 agosto 2022) Arrestata lo scorso 9 agosto per averto ila seguito di una lite familiare, la storia della signora Loretta è stata resa nota sui social da Gabriella Stramaccioni, garante dei detenuti del Comune di Roma. La signora ha 84 anni e di professione faceva la. Durante la sua carriera ha cucito abiti anche pere Marcello Mastroianni. Leggi anche: Roma, prima la lite poi l’mento: denunciato un 57enne, sequestrati coltelli, sciabole e un arco Il racconto della signora Un racconto concitato quello della signora: ‘Mi hanno presa dinon mi hanno datoildi vestirmi e mi hanno portato in, in camicia da...

