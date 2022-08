Abusi su bimba vicina di casa | arrestato pensionato nel Pistoiese

(Di lunedì 15 agosto 2022) commenta Undi 69 anni residente in un paese della Val di Nievole, in provincia di Pistoia, è statocon l'accusa di violenza sessuale pluriaggravata per aver abusato di una ...

commenta Un pensionato di 69 anni residente in un paese della Val di Nievole, in provincia di Pistoia, è stato arrestato con l'accusa di violenza sessuale pluriaggravata per aver abusato di una bambina di 6 anni, figlia dei vicini di casa. Un pensionato 69enne avrebbe abusato della figlia dei vicini di casa di soli 6 anni. La vigilia di Ferragosto è stato arrestato in un paese della Val di Nievole, in provincia di Pistoia. Arrestato alla vigilia di Ferragosto in un paese della Val di Nievole, in provincia di Pistoia, un pensionato di 69 anni che avrebbe abusato di una bambina di 6 anni, figlia dei vicini di casa.