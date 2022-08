A1 | incidente tra un tir e due autobus | muore il conducente del mezzo pesante 15 i feriti

(Di lunedì 15 agosto 2022)nella notte tra domenica e lunedì sull’Autosole vicino a Firenze, subito dopo l’uscita di Scandicci: un tir ha tamponato due bus da Granturismo. Nell’impatto è morto ildelmentre isono 15. A causa dei molti detriti che si sono creati sulla carreggiata anche diverse auto che sopraggiungevano sono rimaste coinvolte. A bordo dei bus viaggiavano dei migranti provenienti dal centro di accoglienza di Lampedusa, che stavano per essere trasin altri centri: alcuni di loro sono tra i. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, 118, Polstrada e personale della Società Autostrade. I vigili del fuoco hanno collaborato con il personale sanitario anche per garantire la sicurezza dell’area a causa dei materiali combustibili ...

Un morto nell'incidente in A1 tra 2 bus e mezzo pesante, feriti migranti

Il tratto dove è avvenuto l'incidente - compreso tra Firenze Scandicci e il bivio con l'autostrada A11 Firenze - Pisa Nord in direzione Bologna - è stato riaperto solo alle 5 del mattino. Terribile incidente sull'A1, l'Autostrada del Sole, a Firenze nella notte. Dopo l'una, un tir ha tamponato due pullman, con a bordo immigrati che erano in trasferimento dal centro di Lampedusa ad altri centri.