41 giorni al voto - Se la destra vuole davvero il presidenzialismo proponga subito l'assemblea costituente (Di lunedì 15 agosto 2022) Da troppi anni si fanno riforme occasionali, fatte da una aggiornata per penalizzare quella che viene dopo. Per essere credibile, Meloni deve seguire la via delle scelte condivise.

